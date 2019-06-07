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Forbes yazarı Amber Gibson'dan İstanbul Havalimanı'na övgü dolu sözler

İstanbul Havalimanı, dünya basınının gündeminde kalmaya devam ediyor. Forbes yazarı Amber Gibson; İstanbul Havalimanı'nı yemeklerinden ferah Business Class salonuna, kültürel derinliğine kadar pek çok alanda öve öve bitiremedi.

Dünyadan övgü yağıyor
İstanbul Havalimanı, dünya basınının gündeminde kalmaya devam ediyor. Forbes yazarı Amber Gibson; İstanbul Havalimanı'nı yemeklerinden ferah Business Class salonuna, kültürel derinliğine kadar pek çok alanda öve öve bitiremedi. Havalimanı'yla ilgili detaylı bir yorum yazısı yazan Gibson, "Salonların kapasiteleri 765 kişi. Tam kapasite çalıştığında dahi yeterli alana sahip. Yemekler muhteşem. Kahvaltıda menemen, ıspanaklı veya beyaz peynirli gözlemeler çok lezzetli. Mantıyı da çok beğendim" ifadelerini kullandı. Gibson, İstanbul Havalimanı'nın sadece maddi anlamda değil aslında kültürel anlamdaki derinliğine de değindiği yazısında, şunları kaydetti: "Salonda, İstanbul Modern Sanat Müzesi ile ortaklaşa, 16 modern ve çağdaş Türk sanatçının 38 eserinden oluşan bir koleksiyon sergileniyor. Doğrudan dizüstü bilgisayarınızla ilgilenmek yerine düşünceli ve kültürel açıdan zenginleştirici bir şey yapmak güzel bir fırsat."

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