Altın fiyatları yatırımcının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarını merakla araştıran yatırımcılar, özellikle ufak yatırımcı tarafından tercih edilen gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. 7 Haziran tarihli altın fiyatları haberimizin devamında. Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell´ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi ardından faiz oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu. Faiz haberi altın fiyatına yaradı. Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. 7 Haziran altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?