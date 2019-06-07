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AB vizesi 80 Euro

28 Avrupa Birliği ülkesi için vize başvuru ücretleri 20 euro zam ile 80 euroya çıkarıldı. Uygulama henüz başlamadı...

AB vizesi 80 Euro
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, vize ücretlerinin yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin kabul edildiğini açıkladı. Konsey; vize başvuru ücretlerine 20 euro zam yapılmasını onayladı. AB vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret, 80 euroya çıkarılacak. Böylece, ülkemizden Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'ya vize başvurusu yapan vatandaşlarımız 80 euro ödeyecek. Düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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