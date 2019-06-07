Piyasalar önceki günlerde gelen enflasyon verisini yorumlarken TÜFE yıllık olarak yüzde 18.71'e çıkarak son 15 yılın en pahalı mayıs ayını geride bıraktığımızı gösterdi. Dolar/TL, 5,76 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL, 5,76 seviyesinde işlem görüyor Dolar/TL, Perşembe günkü işlemlerde 5.76 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL , güne yükselişle başlamasının ardından 5,7690 seviyesinde. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. 7 Haziran tarihinde dolar kuru ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Önceki gün, 5,6623 ile 9 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.23 itibarıyla 5.76'dan işlem görüyor Euro/Dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1237 seviyesinden işlem görüyor. Peki Dolar neden düştü? İşte 7 Haziran son dakika güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu?