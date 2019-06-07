Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.06.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 09:18

son dakika , çeyrek tam fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarını merakla araştıran yatırımcılar, özellikle ufak yatırımcı tarafından tercih edilen gram ve fiyatlarını merak ediyor. 7 Haziran tarihli altın fiyatları haberimizin devamında. Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell´ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi ardından oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu. Faiz haberi na yaradı. Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. son dakika! , çeyrek tam fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

7 Haziran altın fiyatları son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ise yatırımlarını kontrol etmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son günlerde ufak hareketler yaşanıyor. İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell´ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi ardından faiz oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu. Petrol fiyatları ABD stoklarında görülen günlük 3.5 milyon varillik artış ve Rusya´nın devlet petrol şirketi Rosneft CEO´su İgor Sechin´in Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) üretim kısıntılarının amacını sorgulaması etkisiyle düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri7 Haziran altın fiyatları son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri