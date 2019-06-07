7 Haziran altın fiyatları son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ise yatırımlarını kontrol etmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son günlerde ufak hareketler yaşanıyor. İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell´ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi ardından faiz oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu. Petrol fiyatları ABD stoklarında görülen günlük 3.5 milyon varillik artış ve Rusya´nın devlet petrol şirketi Rosneft CEO´su İgor Sechin´in Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) üretim kısıntılarının amacını sorgulaması etkisiyle düştü.