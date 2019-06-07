Taşeron işçilerin maaşlarına enflasyon farkının eklenmesinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı aldı. Bir belediyeden daha işçilerine iyi haber geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre belediye şirketleri bünyesine çalışan işçiler ile belediye memurlarına 500 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Kadroya geçen belediye taşeron işçilerine ikramiye ödendi.