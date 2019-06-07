Son dönemde sık sık yüksek peşinat tutarları ile eleştiri konusu olan TOKİ yoksul grubu konut projeleri ile düşük peşinat ve taksit tutarları ile ev sahibi yapıyor! 2019 TOKİ evleri alt gelir grubu ucuz konut projeleri kurasız 304 lira taksitle! TOKİ konutları başvuru şartları evrakları! Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bir yandan 50 bin sosyal konutun kuralarını çekerken bir yandan da dar gelirli ve emekliler için konut satışına devam ediyor. TOKİ Türkiye Geneli Satış Listesi yayımlandı. Yayımlanan yeni listede 3 bin 20 adet konut sadece 304 liradan başlayan taksitlerle kurasız satışa sunuldu. Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır.