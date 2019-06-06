En düşük düğün maliyeti 20 bin TL! Düğün sezonu başladı. Salon işletmeleri, organizasyon firmaları ve moda evleri kolları sıvadı. En anlamlı “evet”in maliyeti 20 bin liradan başladığı açıklandı.

Havaların ısınmasıyla düğün sezonu açıldı. Ramazanın etkisi ve bayram tatilinin 9 gün sürmesiyle düğün takvimi Ekim'e kadar uzadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri dikkate alındığında, geçen yıl 553 bin çift mutluluğa adım atarken, evliliklerin çoğu ise temmuz-eylül döneminde gerçekleşti. Hayatlarının bu en özel gününü gönüllerince kutlamak isteyen çiftler, birçok masraf kalemine katlanmak durumunda kalıyor. Her düğünün olmazsa olmaz unsurları salon kiralama, davetiye, gelinlik, damatlık, takı, ayakkabı, kuaför, pasta, çiçek, fotoğraf ve video çekimi bir arada düşünüldüğünde asgari düğün masrafı 20 bin lirayı buluyor. Çiftler açısından en önemli masraf kalemini düğün ve kına organizasyonu oluşturuyor. Özellikle çiftler son yıllarda alışılmışın dışında düğün kutlamalarını tercih ederken, Hint usulü düğün en fazla tercih edilenler arasında yer alıyor. Salon kirası önemli harcamalar arasında bulunurken, süsleme, fotoğraf ve düğün pastası gibi ekstralarla fiyatlar artıyor.









BALAYI İÇİN EGE VE AKDENİZ

Sona eren bir düğün töreninin ardından çiftlerin en çok kafa yordukları konu ise balayı. Balayı için yurt içinde Ege ve Akdeniz sahilleri popülaritesini korurken, tercihini bu yönde kullananların 4 gün için 4 bin-12 bin lira arasında bir ücreti gözden çıkarmaları gerekiyor. Yurt dışında balayı yapmak isteyenler ise tropikal bölgeleri ve







ısınmasıyla düğün sezonu açıldı. Ramazanın etkisi ve bayram tatilinin 9 gün sürmesiyle düğün takvimi Ekim'e kadar uzadı.Hayatlarının bu en özel gününü gönüllerince kutlamak isteyen çiftler, birçok masraf kalemine katlanmak durumunda kalıyor. Her düğünün olmazsa olmaz unsurları salon kiralama, davetiye, gelinlik, damatlık, takı, ayakkabı, kuaför, pasta, çiçek, fotoğraf ve video çekimi bir arada düşünüldüğünde asgariÇiftler açısından en önemli masraf kalemini düğün ve kına organizasyonu oluşturuyor. Özellikle çiftler son yıllarda alışılmışın dışında düğün kutlamalarını tercih ederken, Hint usulü düğün en fazla tercih edilenler arasında yer alıyor.eren bir düğün töreninin ardından çiftlerin en çok kafa yordukları konu ise balayı.Yurt dışında balayı yapmak isteyenler ise tropikal bölgeleri ve Yunan adalarını daha cazip buluyor. Yunan adaları turlarının maliyeti 4 gün için bin, 8 günlük Avrupa turları da 4 bin avroya kadar çıkabiliyor. TÜM MANŞETLER