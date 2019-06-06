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74.2 milyon yolcu taşındı

74.2 milyon yolcu taşındı
Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı Ocak- Mayıs döneminde 74 milyon 205 bin 556'yı buldu. İlk 5 ayda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 329 bin 909, dış hatlarda 236 bin 139 oldu. Aynı dönemde üst geçiş trafiği 186 bin 707 olarak gerçekleşti. Havalimanı'nda Mayıs'ta 36 bin 174 uçağa ve 5 milyon 228 bin 447 yolcuya hizmet verildi. Ocak- Mayıs döneminde ise uçak trafiği 65 bin 666 oldu.

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