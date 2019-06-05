THY Teknik’ten gençlere iş çağrısı

Türk Hava Yolları (THY) dışında birçok uluslararası havayolu şirketinin uçağına da bakım ve onarım hizmeti veren THY Teknik A.Ş., çok sayıda personel alımıyla ilgili ilana çıktı. Şirket, aralarında mühendis, uçak bakım teknisyeni ve bilişim uzmanı alımıyla ilgili 14 ilan yayınladı. Şirket, kabul edilenlere özel sağlık sigortası, kreş imkanı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli uçuş imkanları, vize kolaylığı, anlaşmalı konaklama olanakları sağlanacağını duyurdu.