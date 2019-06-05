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’den ‘öğretmen mülakatı’ kararı

KDK’den ‘öğretmen mülakatı’ kararı
Kamu Denetçiliği Kurumu (), Milli Eğitim Bakanlığı'na, öğretmen mülakatlarında yöneltilen soruların cevap anahtarlarının hazırlanmasına, başarılı olamayanlara itiraz yollarının gösterilmesine yönelik öneride bulundu. Bir öğretmen adayının başvurusunun üzerine inceleme yapan KDK, kapalı zarflarda yer alan soruların, adayların kendileri tarafından seçilmesinin sağlandığını tespit etti, soruların cevaplarının komisyon üyeleri tarafından değerlendirilirken bütün gerekçelerin yazılı olarak kayıt altına alındığı sonucuna ulaştı. KDK, sınavın usulüne uygun yapıldığına karar verdi.

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