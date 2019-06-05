5 Haziran en uygun kredi veren bankalar hangileri? Güncel Bayram kredisi faiz oranları! En düşük faiz oranlı bankalar. 2019 yılında bankalar kredi için en düşük faiz oranı verebilmek için rekabet içerisine girmiştir. İşte 2019 güncel en düşük faiz oranlarıyla en uygun kredi sağlayan bankalar ve kampanya detayları. Kredi veren bankalar kampanyalarını tek tek açıklamaya devam ederken ne yazık ki en düşük kredi faiz oranı yüzde 1.90 seviyesine sıçradı. Seçimden önce en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.53 olarak uygulanıyordu. Seçimden sonra yükselen faiz oranları ne yazık ki ihtiyaç kredisi çekmek isteyen kişilerin sırtına binen faiz yükünü arttırdı. Özellikle faizlerin artış trendine girdiği bu dönemde sunulan krediler cazip avantajlar sunuyor. Vadesi 60 aya çıkan kredilerin üst limiti 100 bin lirayı buluyor. Üstelik faizler yüzde 1.89'dan başlıyor... Peki 30 Mayıs en uygun Ramazan Bayramı kredisi veren bankalar hangileri? Güncel Bayram kredisi faiz oranları