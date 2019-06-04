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  • 04.06.2019 12:51
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 12:54

Temmuz ayı farkı ne kadar? Memur , taban maaşlar kaç para?

Yasalar milyonlarca yi a karşı koruyor. Bir başka deyişle, 12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memur enflasyondaki artışa paralel alıyor. Memur ile emekli maaşlarına ocak-temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Emekli ve memurlara her sene iki defa zam yapılıyor. Bu zamlardan birincisi ocak ayında, ikincisi ise temmuz ayında gerçekleştiriliyor. Zam oranı da enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 6.7 olabileceğini gösterdi. Bu tahmine göre, en düşük aylık bin 200 lirayı aşacak. Peki memur ve emekli ne kadar? Memur , açıklandı mı?

Memur ve emekli Temmuz ayı zammı son dakika ne kadar? Memur SSK, Bağ-kur enflasyon farkı zam oranı açıklandı mı? Emeklilerin ve memurların yakından takip ettiği enflasyon verisi dün açıklandı. Böylece temmuzda maaşlardaki olası artış da belli oldu. Son 5 aylık veriler şimdiden yüzde 4.98 zamma işaret ediyor. Emekli ve memurlara her sene iki defa zam yapılıyor. Bu zamlardan birincisi ocak ayında, ikincisi ise temmuz ayında gerçekleştiriliyor. Zam oranı da enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4. Mayıs ayı enflasyon oranı da 3 Haziran itibari ile açıklandı. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.

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