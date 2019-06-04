Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret savaşı ve ABD'nin Meksika'ya ek gümrük vergisi getirme tehdidinin ardından yatırımcıların güvenli liman kabul ettikleri varlıklara yönelmesi sonucu iki aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 27 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,312.6 dolara kadar çıktıktan sonra yüzde 0.5 artıda 1,312.37 dolarda seyrediyor. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Haziran canlı altın fiyatları... 4 Haziran Salı günü gram altın 246,42 liradan alınırken, 246,47 liradan satılıyor. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir.