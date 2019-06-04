Döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro birikimi olan insanlar her gün döviz kurlarını araştırıyor. 4 Haziran Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 6 liranın altında hareket ediyor. Bankalararası piyasada dolar, ABD ile ilişkilere yönelik iyimserlikle dün 6 liranın altına gerilemişti. Dolar/TL ABD ile ilişkilerde iyimser beklentilerin desteğiyle geçen hafta 5 haftanın en düşük seviyesi olan 5.8205'e kadar geriledikten sonra bu haftaya 5.85 civarında başladı. Dolar, Mayıs ayının üçüncü haftasında 6.15'i test ettikten sonra yönünü aşağı çevirmişti. TL'deki değer kazancı ise geçen hafta benzer para birimlerinden pozitif ayrışmaya dönüşerek kuvvetlendi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Haziran güncel döviz kurları...