Doğalgaza % 10 indirim formülü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 'Doğalgazda yüzde 10 indirim yapacağız' açıklamasının detaylarını paylaştı. Dönmez, "EPDK dağıtım şirketlerinin tarifesini belirliyor ama o tarife bir tavan fiyat tarifesi. Doğalgaz fiyatının üzerine dağıtım bedelini koyuyor, üstüne vergileri koyuyor ve nihai perakende satış fiyatı oluşuyor. Dolayısıyla burada Sayın Yıldırım'ın ifade etmiş olduğu İGDAŞ'ın kendi marjından bir indirim söz konusu olacak gibi gözüküyor" dedi. Petrol ve gazda hem karada hem de denizde atağa kalkıldığını da söyleyen Bakan Dönmez, "Bu sene 130 tane arama üretim sondajı yapacağız" diye konuştu.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.