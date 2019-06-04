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Doğalgaza % 10 indirim formülü

Doğalgaza % 10 indirim formülü
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'ın 'Doğalgazda yüzde 10 indirim yapacağız' açıklamasının detaylarını paylaştı. Dönmez, " dağıtım şirketlerinin tarifesini belirliyor ama o tarife bir tavan fiyat tarifesi. Doğalgaz fiyatının üzerine dağıtım bedelini koyuyor, üstüne vergileri koyuyor ve nihai perakende satış fiyatı oluşuyor. Dolayısıyla burada Sayın Yıldırım'ın ifade etmiş olduğu İGDAŞ'ın kendi marjından bir indirim söz konusu olacak gibi gözüküyor" dedi. ve gazda hem karada hem de denizde atağa kalkıldığını da söyleyen Bakan Dönmez, "Bu sene 130 tane arama üretim sondajı yapacağız" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK

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