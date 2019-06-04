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e 9, ’ye 12 kuruş indirim

Benzine 9, LPG’ye 12 kuruş indirim
Benzin ve doğalgazın nda indirime gidildi. de 9, 'de ise 12 kuruş indirim oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre; 'da ortalama 7.15 liradan satılan benzinin fiyatı 7.06 liraya indi. Benzinin litre fiyatı ve 'de de 7.05 liraya düştü. Otogaz ise İstanbul'da ortalama 3.88 liradan 3.76 liraya geriledi.

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