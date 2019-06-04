Benzine 9, LPG’ye 12 kuruş indirim

Benzin ve doğalgazın litre fiyatında indirime gidildi. Benzinde 9, LPG'de ise 12 kuruş indirim oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre; Ankara'da ortalama 7.15 liradan satılan benzinin fiyatı 7.06 liraya indi. Benzinin litre fiyatı İstanbul ve İzmir'de de 7.05 liraya düştü. Otogaz ise İstanbul'da ortalama 3.88 liradan 3.76 liraya geriledi.
- Ekonomi
- 04.06.2019
- Gazete
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