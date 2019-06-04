Bugünkü
Takvim

9 ayın en düşük u

’ta aylık yüzde 0.95 ile beklentilerin altında artarken, yıllık da yüzde 18.71 ile 9 ayın en düşük seviyesine indi.

9 ayın en düşük enflasyonu
Geçen yılın Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25.24'e kadar yükselen , Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde atılan adımlar ve devam eden dengelenme sürecinin etkisiyle, 'ta düşüşünü hızlandırdı. Tüketici Fiyatları Endeksi () Mayıs'ta, gıda fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle, yüzde 0.95 ile yüzde 1.32 olan beklentinin altında arttı. Nisan'da yüzde 19.5 olan yıllık enflasyon, Mayıs'ta yüzde 18.71 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık enflasyonda Ekim 2018'den bu yana yaşanan düşüş 6.53 puan oldu. Çekirdek enflasyon da yüzde 16.30'dan 15.87'ye inerek 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık ÜFE de yüzde 30.12'den 28.71'e geriledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri9 ayın en düşük enflasyonu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri