9 ayın en düşük enflasyonu

Geçen yılın Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25.24'e kadar yükselen enflasyon, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde atılan adımlar ve devam eden dengelenme sürecinin etkisiyle, Mayıs'ta düşüşünü hızlandırdı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta, gıda fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle, yüzde 0.95 ile yüzde 1.32 olan beklentinin altında arttı. Nisan'da yüzde 19.5 olan yıllık enflasyon, Mayıs'ta yüzde 18.71 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık enflasyonda Ekim 2018'den bu yana yaşanan düşüş 6.53 puan oldu. Çekirdek enflasyon da yüzde 16.30'dan 15.87'ye inerek 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık ÜFE de yüzde 30.12'den 28.71'e geriledi.
- Ekonomi
- 04.06.2019
- Gazete
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