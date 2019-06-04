Sigara fiyatlarına yapılan zam sonrasında fiyatlar merak ediliyor, en ucuz ve en pahalı sigarayı almak isteyenler yeni sigara fiyat listesini araştırıyor. İşte 2019 yılı sigara fiyatları zamlı listesi... Bir sigara zammı da British Amerikan Tobacco'dan geldi. Daha önce 9 TL olan sigara markası, 11 TL'ye yükseldi. Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden artırıldı. 1 Ocak'ta yapılan düzenlemeyle sigaradan alınan asgari maktu vergi, sigara başına 0.28'den sıfıra indirilmişti. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sigara başına asgari maktu vergi 0.2679 TL olarak belirlendi.