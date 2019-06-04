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  • 04.06.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 10:45

! , çeyrek tam fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret savaşı ve ABD'nin Meksika'ya ek gümrük vergisi getirme tehdidinin ardından yatırımcıların güvenli liman kabul ettikleri varlıklara yönelmesi sonucu iki aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 27 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,312.6 dolara kadar çıktıktan sonra yüzde 0.5 artıda 1,312.37 dolarda seyrediyor. Bugün gramı, , ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Haziran canlı altın fiyatları... 4 Haziran Salı günü gram altın 246,42 liradan alınırken, 246,47 liradan satılıyor. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir.

4 Haziran altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Ramazan Bayramı arefe günü piyasalar yarım gün açık olacak. Yatırımcılar Ramazan Bayramı öncesinde altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Haziran canlı altın fiyatları... Altın fiyatları hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 artışla 244,40 liradan tamamladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 artışla 244,40 liradan tamamladı.

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HaberlerEkonomi Haberleri4 Haziran altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar?
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