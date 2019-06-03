Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.06.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 12:46

Bağkur emekli intibak maaş mı kaç para olacak? , ? , kimler alabilir?

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya başlayacağı şu günlerde gözlerini intibak yasasına ve intibak mına çevirmiş durumda. Eğer bu yasa çıkarsa emekli maaşlarında zam olacak. İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emekliler, Anayasa Mahkemesi'nin intibak için adres gösterdiği Meclis'ten müjde bekliyor. Emekli olan vatandaşların intibak yargı süreci için heyecanlı bekleyişleri sürüyor. İntibak yasasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamaya yapıldığında haberimizin içinde bulabilirsiniz. Peki İntibak Yasası çıktı mı, ? Emekli ne kadar olacak? , ne demek? İşte tüm detaylar haberimizde.

SGK Bağkur emekli intibak maaş zammı ne kadar olacak? İntibak Yasası çıktı mı, Meclis'e geldi mi? İntibak nedir, kimler alabilir? Emekli meclise gelmesi gündemde olan intibak yasasını bekliyor. 2000 yılından sonra emekli olanların gözü mecliste. Eğer intibak yasası gelirse her emeklinin maaşı farklı olacak. Daha önce çıkan yasayla birlikte 2 milyon emekli zamlardan yararlanmış ve en fazla 355 liraya kadar intibak yasası sayesinde zam almıştı. Yeni yasanın çıkmasıyla birlikte de birçok emekli zam alabilir. Meclise gelmesi beklenen intibak yasası onay alırsa emeklilerin maaşları tekrardan hesaplanacak. İntibak yasası milyonlarca emeklinin maaşlarında olan haksızlığı giderecek bir yasadır. Aynı güne sahip aynı primi ödemiş ancak farklı emekli maaşı alan kişilerin arasındaki standardı korumak ve haksızlık yapılan emekliler haklarını verme yasası olarak da algılanabilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSGK Bağkur emekli intibak maaş zammı kaç para olacak? İntibak çıktı mı, Meclis'e geldi mi? İntibak nedir, kimler alabilir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri