Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya başlayacağı şu günlerde gözlerini intibak yasasına ve intibak zammına çevirmiş durumda. Eğer bu yasa çıkarsa emekli maaşlarında zam olacak. İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emekliler, Anayasa Mahkemesi'nin intibak için adres gösterdiği Meclis'ten müjde bekliyor. Emekli olan vatandaşların intibak yargı süreci için heyecanlı bekleyişleri sürüyor. İntibak yasasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamaya yapıldığında haberimizin içinde bulabilirsiniz. Peki İntibak Yasası çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Emekli intibak maaş zammı ne kadar olacak? İntibak nedir, ne demek? İşte tüm detaylar haberimizde.