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  • 04.06.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 09:44

2019 memur , Bağ-kur oranı ne kadar? son dakika olacak?

Memur maaşı mı araştırılıyor. maaşı temmuz zammı ne zaman yapılacak? Emekli ve memurlara her sene iki defa zam yapılıyor. Bu zamlardan birincisi ocak ayında, ikincisi ise temmuz ayında gerçekleştiriliyor. Zam oranı da enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4. Mayıs ayı enflasyon oranı da 3 Haziran itibari ile açıklandı. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4. Peki memur SSK, Bağ-kur ne kadar? Memur emekli son dakika olacak?

2019 memur SSK, Bağ-kur enflasyon zam oranı ne kadar? Memur emekli son dakika Temmuz zammı kaç para olacak? Memur enflasyon zam oranı araştırılan konular arasına yer alıyor. Memur emekli maaşı temmuz zammı son dakika açıklamaları araştırılıyor. Emekli memur zammı yüzde kaç 2019'da da en çok araştırılan sorulardan bir tanesi. Emekli maaşında yapılacak olan zam oranını heyecanla bekliyorlar. Emekli ve memurlara her sene iki defa zam yapılıyor. Bu zamlardan birincisi ocak ayında, ikincisi ise temmuz ayında gerçekleştiriliyor. Zam oranı da enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 6.7 olabileceğini gösterdi. Bu tahmine göre, en düşük aylık bin 200 lirayı aşacak.

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