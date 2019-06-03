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100 bin çalışana kısa çalışma ödeneği

Kur saldırıları sonrası üretimini kısmen azaltmak zorunda kalan firmalara sağlanan kısa çalışma ödeneği desteğiyle, binlerce çalışan korumaya alındı. Aralık’tan bu yana yaklaşık 100 bin çalışana 100 milyon lira verildi.

100 bin çalışana kısa çalışma ödeneği
Kısa çalışma ödeneği bu yıl da işi koruma formülü olarak devrede. Hükümet, kur saldırıları sonrası üretimini kısmen azaltmak zorunda kalan firmalara kısa çalışma ödeneği desteğiyle, binlerce çalışanı korumaya aldı. Dövizdeki artış nedeniyle zorda kalan işletmeler Aralık'tan bu yana yaklaşık 100 bine yakın çalışan için kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Bu kapsamda İşsizlik Fonu'ndan yaklaşık 100 milyon lira aktarıldı. Ekonomik nedenlerle işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlerin, 3 ay boyunca çalışanlarının ücretini devlet ödüyor. Bu süre Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar uzatılabiliyor. Destek paketi kapsamında, günlük kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ını oluşturuyor.


Hazal ATEŞ

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