Sahtekara göz açtırılmayacak

Halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için yıl içinde denetimlerin yoğunluğunu arttıran hükümet, bayram öncesinde ve bayram boyunca halkın en çok talep ettiği ürünleri yakın merceğe aldı. Tarım Bakanlığı'nın 81 ildeki Tarım İl Müdürlüklerine verdiği talimat ile uzman ekipler denetimlerini yoğunlaştırdı. Özellikle lokum, baklava, şeker, tatlı gibi ürünleri imal eden işletmeler bayramda sıkı denetimde olacak. Hijyen koşullarına uyulup uyulmadığı, malzemelerin güvenilirliği, uygun yerde saklanıp saklanmadığı gibi konular tek tek incelenecek. 22 bin TL'ye kadar cezai yaptırım uygulanacak.
BETÜL USTA
BETÜL USTA
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