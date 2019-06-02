İstanbul’un enflasyonu arttı

İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1.02, toptan fiyatlar ise yüzde 2.17 arttı. İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19.27, toptan fiyatlar yüzde 23,56 arttı. Perakende fiyatlar mayısta bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 2,53, diğer harcamalar grubunda yüzde 2.12, giyimde yüzde 2,03, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,84, gıdada yüzde 1,39, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,13 ve ev eşyasında yüzde 0.11 arttı.
- Ekonomi
- 02.06.2019
- Gazete
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