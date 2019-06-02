2 Haziran tarihinde dolar kuru ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Rezerv ve swap piyasası tartışmaları henüz unutulmadan bu kez seçim gündemi ve ticaret savaşı endişeleri ile hareketlenen döviz kurlarında oynaklığı azaltacak önlemlerin tartışılmasına neden olabilecek haber ve açıklamalar dikkati çekiyor. Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını, buna bağlı olarak da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,17 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ettiğini belirtti.