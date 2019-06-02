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  • 03.06.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 09:08

, çıktı mı? 3 Haziran EYT için ?

te yaşa takılanlar diğer adıyla yasası milyonlar tarafından merak ediliyor. EYT erken emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda son Başbakan ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'da geçtiğimiz gün EYT ile ilgili bir açıklama yapmıştı. "Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını vermişti. 'İlgili bakanlığımız çalışma yapıyor." Dediği EYT istemi için Finlandiya modelinin düşünüldüğü bildirildi. Peki EYT , çıkacak mı? İşte EYT için düşünülen Finlandiya modeli ve tüm detaylar

EYT Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan EYT yani Erken Emeklilikte Yaşa takılanlarla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Cuma namazı sonrası konuşan Binali Yıldırım, gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorusunu yanıtladı. "Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna ise Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını verdi. Peki EYT son dakika gelişmeleri nelerdir? EYT seçimden önce Meclis'e gelecek mi? İşte tüm detaylar. 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu.

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