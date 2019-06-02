Emekli son dakika ek (ödeme) zammı! 2019 yeni SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi Temmuz maaşı kaç para olacak? Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre de SSK ve Bağ- Kur'lular yüzde 6.7, memur emeklileri ise yüzde 5 yüzde 2.7 zam alacak. Eğer memur maaş katsayısındaki artış Temmuz'da tahmin edildiği gibi yüzde 7,7 olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan bin 319 lira 12 kuruşa ulaşacak. Yani maaşı bin 319 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. Örneğin; net maaşı bin lira olan bir SSK emeklisi bin 50 lira alıyorken; Temmuz zammı yüzde 6.7 olursa net maaşı bin 67 liraya, eline geçecek para bin 120 liraya çıkacak.