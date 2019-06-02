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  • 03.06.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 09:02

Dolar 3 Haziran ! Dolar Sterlin kuru kaç para oldu? /TL ?

3 Haziran tarihinde dolar kuru ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Rezerv ve swap piyasası tartışmaları henüz unutulmadan bu kez seçim gündemi ve ticaret savaşı endişeleri ile hareketlenen kurlarında oynaklığı azaltacak önlemlerin tartışılmasına neden olabilecek haber ve açıklamalar dikkati çekiyor. Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını, buna bağlı olarak da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,17 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ettiğini belirtti. İşte Dolar 3 Haziran ! Dolar Sterlin kuru kaç para oldu? /TL ?

Döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro birikimi olan insanlar her gün döviz kurlarını araştırıyor. 3 Haziran Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 6 liranın altında hareket ediyor. Bankalararası piyasada dolar, ABD ile ilişkilere yönelik iyimserlikle dün 6 liranın altına gerilemişti. Kur bugün 5,84 seviyesinde seyrediyor. TL son birkaç gündür gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrıştı. Dolar/TL 5.8320'ye kadar gerileyerek 25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi gördü. 31 Mart yerel seçimleri öncesi dolar mevduatını artıran vatandaşın 26 Nisan ile biten haftada dolar mevduatları bu kez de 26 milyon dolar azaldı. TCMB verilerine göre 26 Nisan ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 66.6 milyon dolar azaldı.

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