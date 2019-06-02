Döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro birikimi olan insanlar her gün döviz kurlarını araştırıyor. 3 Haziran Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 6 liranın altında hareket ediyor. Bankalararası piyasada dolar, ABD ile ilişkilere yönelik iyimserlikle dün 6 liranın altına gerilemişti. Kur bugün 5,84 seviyesinde seyrediyor. TL son birkaç gündür gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrıştı. Dolar/TL 5.8320'ye kadar gerileyerek 25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi gördü. 31 Mart yerel seçimleri öncesi dolar mevduatını artıran vatandaşın 26 Nisan ile biten haftada dolar mevduatları bu kez de 26 milyon dolar azaldı. TCMB verilerine göre 26 Nisan ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 66.6 milyon dolar azaldı.