3 Haziran altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? Peki çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 2 Haziran altın fiyatları… Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,44 azalışla 244,40 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,40 değer kaybıyla bin 630 lira oldu. Geçen hafta 408 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 398 liraya geriledi. Türkiye'de çeyrek altın olarak anlatılan altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur.