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  • 02.06.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 11:48

, , ve nasıl alınır, nedir?

yeni adıyla farklı isimler adı altında çeşitli ödemeler yapıyor. Hak sahipleri ise SGK tarafından yapılan bu ödemelerden ne yazık ki habersiz. Makalemizde işinize çok yarayacak bilgiler verdik. Söz konusu hakların bazıları , , , 2022 aylığıdır. SGK, halk arasında olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, , süt parası nasıl alınır, nelerdir? İşte tüm detaylar

2022 engelli aylığı cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası ve süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nedir? SSK farklı isimler bağlamında ve altında özel ödemeler yapıyor. SGK tarafından yapılan bu ödemelerden çoğu kişi ise habersiz. Yatırılan para
zamanında çekilmeyince hak yanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK'ya yapılıyor. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası, 2022 aylığı nasıl alınır, başvuru şartları nedir? Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor.

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