Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini aldı. Şimdi yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz zammında. Enflasyon tahminlerine göre de SSK ve Bağ- Kur'lular yüzde 6.7, memur emeklileri ise yüzde 5 yüzde 2.7 zam alacak. Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Temmuz ayında tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da bin 319 liraya çıkacak. Peki emekli son dakika ek (ödeme) zam! 2019 yeni SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi Temmuz maaşı kaç para olacak?