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  • 03.06.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 09:10

2019 yeni , ve memur emeklisi ? Emekli son dakika ek (ödeme) mı!

Emekli son dakika ek (ödeme) mı! 2019 yeni , ve memur emeklisi ? Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz zammında. ve emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa farkı yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre de SSK ve Bağ- Kur'lular yüzde 6.7, memur emeklileri ise yüzde 5 yüzde 2.7 zam alacak. Eğer memur maaş katsayısındaki artış Temmuz'da tahmin edildiği gibi yüzde 7,7 olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan bin 319 lira 12 kuruşa ulaşacak.

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini aldı. Şimdi yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz zammında. Enflasyon tahminlerine göre de SSK ve Bağ- Kur'lular yüzde 6.7, memur emeklileri ise yüzde 5 yüzde 2.7 zam alacak. Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Temmuz ayında tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da bin 319 liraya çıkacak. Peki emekli son dakika ek (ödeme) zam! 2019 yeni SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi Temmuz maaşı kaç para olacak?

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HaberlerEkonomi Haberleri2019 yeni SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi Temmuz maaşı kaç para olacak? Emekli son dakika ek (ödeme) zammı!
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