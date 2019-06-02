2 Haziran altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? 2 Haziran altın fiyatları birikim yapan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Altın fiyatları hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 artışla 244,40 liradan tamamladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 artışla 244,40 liradan tamamladı.