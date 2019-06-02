Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.06.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 09:25

son dakika! , çeyrek tam fiyatları ne kadar?

son dakika! , çeyrek tam fiyatları ne kadar? Peki bugün ne kadar? İşte 2 Haziran altın fiyatları… Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,44 azalışla 244,40 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,40 değer kaybıyla bin 630 lira oldu. Geçen hafta 408 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 398 liraya geriledi. 'de çeyrek altın olarak anlatılan altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur.

2 Haziran altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? 2 Haziran altın fiyatları birikim yapan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Altın fiyatları hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 artışla 244,40 liradan tamamladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 artışla 244,40 liradan tamamladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2 Haziran altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri