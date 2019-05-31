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  • 31.05.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 09:23

Dolarda son dakika gelişmesi! 31 Mayıs Cuma euro ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Dolar/TL 31 Mayıs'a 5.91 civarında başladı. Dolar/TL geçen hafta 6.15'i test ettikten sonra son altı işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izliyor. TL'deki değer kazancı son üç günde ise benzer para birimlerinden pozitif ayrışmaya dönüşerek kuvvetlendi. Dolar endeksi bugün 98.106'da bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Mayıs güncel döviz kurları...

Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar/TL dün 5.8650'ye kadar gerileyerek 25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi test ettikten sonra kazançlarının bir kısmını geri vererek günü 5.90'ın üzerinde tamamlamıştı. Dolar endeksi ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşe paralel olarak düşüşle kapandıktan sonra bugün yatay seyrederek 98.106'da bulunuyor. Endeks haftanın tamamında yüzde 0.5 yükseldi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,9065
Satış: 5,9097

EURO
Alış: 6,5900
Satış: 6,5952

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