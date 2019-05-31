Dolarda son dakika gelişmesi! 31 Mayıs Cuma euro ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar/TL dün 5.8650'ye kadar gerileyerek 25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi test ettikten sonra kazançlarının bir kısmını geri vererek günü 5.90'ın üzerinde tamamlamıştı. Dolar endeksi ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşe paralel olarak düşüşle kapandıktan sonra bugün yatay seyrederek 98.106'da bulunuyor. Endeks haftanın tamamında yüzde 0.5 yükseldi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Mayıs güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,9065
Satış: 5,9097
EURO
Alış: 6,5900
Satış: 6,5952
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