Bilirkişilik asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler ile Cumhuriyet Başsavcılıkları'nda yürütülen soruşturmalar için 220'şer lira ödenecek. Bilirkişiler, asliye hukuk, asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ve işler için 365'er lira alacak.
- Ekonomi
- 31.05.2019
- Gazete
Bilirkişi ücret tarifesi değişti
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