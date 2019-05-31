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  • 31.05.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 09:33

maaşı yattı mı? Bağkur ikramiyesi ne kadar, oranı açıklaması

Milyonlarca kişinin beklediği ödemeler bugün hesaplara yatacak. 12 milyon emekliye 10.7 milyar liralık ikramiye ödenirken, kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediyenin ikinci yarısını yarın alacak. İşsizlik maaşları da erken yatacak. Peki 2019 yılının ramazan bayramında emekliye ilk ödeme ne an yapılacak? ve Bağkur emeklileri her ayın 17-28'i arasında maaşını çektiği için erken ödeme ayarlamasına gerek kalmadı. Ancak memur emeklileri her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Bu yıl da bu tarih bayrama denk geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemesinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını belirtti. Peki maaşı yattı mı? SSK Bağkur , ne kadar?

31 Mayıs emekli işçi bayram ikramiye maaşı son dakika yattı mı? SGK SSK Bağkur ikramiye arttı mı, zam oranı ne kadar? Emeklilere bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi yatacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemenin ilkini 31 Mayıs'ta, ikincisini ise Ağustos'ta alacak. Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. 1000'er lira tutarındaki ödemeler SSK'lı, Bağkur'lu ve memur dahil 12 milyon emekliye aynı gün yatacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek.

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