31 Mayıs emekli işçi bayram ikramiye maaşı son dakika yattı mı? SGK SSK Bağkur ikramiye arttı mı, zam oranı ne kadar? Emeklilere bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi yatacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemenin ilkini 31 Mayıs'ta, ikincisini ise Ağustos'ta alacak. Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. 1000'er lira tutarındaki ödemeler SSK'lı, Bağkur'lu ve memur dahil 12 milyon emekliye aynı gün yatacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek.