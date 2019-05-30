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  • 31.05.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 09:41

konutları başvuru şartları evrakları! 2019 alt gelir grubu ucuz konut projeleri kurasız 417 lira taksitle!

2019 evleri alt gelir grubu ucuz konut projeleri kurasız 417 lira taksitle! evrakları! İdaresi (TOKİ), bir yandan 50 bin sosyal konutun kuralarını çekerken bir yandan da dar gelirli ve emekliler için konut satışına devam ediyor. TOKİ Türkiye Geneli Satış Listesi yayımlandı. Yayımlanan yeni listede 3 bin 20 adet konut sadece 304 liradan başlayan taksitlerle kurasız satışa sunuldu. Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik//Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır.

Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 29 şehirde, toplam 3 bin 166 konut açık satışta. Bu konutlar için son başvuru tarihi 28 Haziran. Sadece Gaziantep projelerine 31 Temmuz'a kadar başvuru alınacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı sosyal konut satışlarına devam ediyor. TOKİ 3 bin 20 konutun açık satış yöntemiyle satılacağını Twitter'dan duyurdu. 3 bin 20 adet konut kurasız olarak TOKİ tarafından satışa sunuldu. Farklı illerde yer alan çok sayıda konut için başvurular başladı. Evlerin taksitleri ise dar gelir grubundaki vatandaşların kira öder gibi oturabilmeleri için 417 liradan başlıyor, konutların fiyatı ise 64 bin 769 liraya kadar düşüyor. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. İşte TOKİ evleri alt gelir grubu ucuz konut projeleri kurasız 417 lira taksitle nasıl alınır? İşte TOKİ konutları başvuru şartları ve evrakları!

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