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Kapasiteyi 10 kat artırdı

Kapasiteyi 10 kat artırdı
Çorum'da küçük bir imalathanede yoğurt ve peynir üretirken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) hibe desteği alarak 2.5 milyon liralık yatırım yapan Halil Demir, kurduğu tesiste ürettiği ürünleri 'nin dört bir yanına gönderiyor. Hazırladığı projeyle yüzde 50 hibe desteği alan, 2 bin metrekaresi kapalı 3 bin metrekarelik alanda tesis kuran Demir, günlük 19 ton sütü işleyerek yoğurt, tereyağı, krema, peynir, ayran ve kaymak üretiyor. 30 kişiyi istihdam eden Halil Demir, "Kapasitemizi, üretim ve pazar payımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu yatırımı hayata geçirmemize vesile olan, işleme ve üretim kapasitemizi yaklaşık 10 kat artırmamızda bize destek veren devletimize ne kadar teşekkür etsem azdır" ifadesini kullandı.

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