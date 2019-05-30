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  • 31.05.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 09:41

? yardımı başvuru şartları nasıl başvurulur?

alanlardan iş arayanlara 100 lira, bulanlara 788 lira destek ödemesi yapılıyor. İş arayana 888 lira destek verileceği açıklandı. Daha önceki yıllarda da verilen yardım 725 liraydı. Peki yardımına nasıl başvurulur? 900 lira destek başvurusu nasıl yapılır? Bu uygulama ile istihdam seferberliği sürerken, sosyal yardım alanların da iş gücüne katılması teşvik ediliyor. İş görüşmesine gidene ne kadar ödeniyor, çalışmaya başlayan işsiz ne kadar alıyor? İş arayana 888 lira destek parası almak için ne yapmak gerekir? İstihdam yardımıyla işsizler ne kadar para alıyor? İşte İş arayana 900 lira destek ve istihdam desteğinin detayları...

Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. İstihdam seferberliği kapsamında İş arayana 888 lira destek verilecek. Peki istihdam yardımına nasıl başvurulur? 888 lira destek başvurusu nasıl yapılır? Bütün bu soruların yanıtı haberimizde. İstihdam desteği sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılmasını teşvik etmek için veriliyor. Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. İstihdam yardımı iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Peki istihdam yardımına nasıl başvurulur? 888 lira destek başvurusu nasıl yapılır?

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