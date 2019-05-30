Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. İstihdam seferberliği kapsamında İş arayana 888 lira destek verilecek. Peki istihdam yardımına nasıl başvurulur? 888 lira destek başvurusu nasıl yapılır? Bütün bu soruların yanıtı haberimizde. İstihdam desteği sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılmasını teşvik etmek için veriliyor. Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. İstihdam yardımı iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Peki istihdam yardımına nasıl başvurulur? 888 lira destek başvurusu nasıl yapılır?