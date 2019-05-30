Bugünkü
Takvim

50 bin TL hibe fırsatı

Kendi işini kurmak isteyen engelliler 50 bin hibe destek alabilecek. Bunun için proje hazırlayıp ’a kadar başvurmak gerekiyor...

50 bin TL hibe fırsatı
Kendi işini kurmak isteyenlere devletten hibe destek imkanı var. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırladığı projelere destek veriyor. Engellilere bu kapsamda 50 bin liraya kadar hibe sağlanıyor. 2019 2'nci dönem hibe programı için başvurular alınmaya başladı. Kendi işini kurmak isteyen engelliler, projelerini, 14 Haziran günü mesai bitimine kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek. Proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin şu şartları taşıması gerekiyor:

● En az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olması,

● Emekli olmaması,

onaylı girişimcilik belgesine sahip olması,

● İcra borcu olmaması (yapılandırılmış durumda olan lar hariç),

● İş kuracağı alanda son 1 yıl içerisinde vergi mükellefiyet kaydı olmaması,

● Halihazırda üzerinde işyeri kaydı olmaması,

● İkamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunması,

● Kurulacak iş ile ilgili mevzuatta yer alan (var ise) zorunlu belgelere sahip olması,

● Vasi atanmamış olması.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri50 bin TL hibe fırsatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri