30 Mayıs emekli bayram ikramiye son dakika yattı mı ödeme takvimi nasıl? SGK SSK Bağkur bayram ikramiye zammı açıklaması yapıldı mı? Milyonlarca kişinin beklediği ödemeler yarın hesaplara yatacak. 12 milyon emekliye 10.7 milyar liralık ikramiye ödenirken, kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediyenin ikinci yarısını yarın alacak. İşsizlik maaşları da erken yatacak. Peki 2019 yılının ramazan bayramında emekliye ilk ödeme ne zaman yapılacak? SSK ve Bağkur emeklileri her ayın 17-28'i arasında maaşını çektiği için erken ödeme ayarlamasına gerek kalmadı. Ancak memur emeklileri her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Bu yıl da bu tarih bayrama denk geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemesinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını belirtti.