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  • 30.05.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 09:09

30 Mayıs emekli maaşı yattı mı ödeme takvimi - Bağkur ikramiye arttı mı, var mı?

Emeklilere bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira si yatacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemenin ilkini 'ta, ikincisini ise Ağustos'ta alacak. Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. 1000’er lira tutarındaki ödemeler ’lı, Bağkur’lu ve memur dahil 12 milyon emekliye aynı gün yatacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek. Peki yattı mı ödeme takvimi nasıl? SSK Bağkur bayram ikramiye mı açıklaması yapıldı mı?

30 Mayıs emekli bayram ikramiye son dakika yattı mı ödeme takvimi nasıl? SGK SSK Bağkur bayram ikramiye zammı açıklaması yapıldı mı? Milyonlarca kişinin beklediği ödemeler yarın hesaplara yatacak. 12 milyon emekliye 10.7 milyar liralık ikramiye ödenirken, kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediyenin ikinci yarısını yarın alacak. İşsizlik maaşları da erken yatacak. Peki 2019 yılının ramazan bayramında emekliye ilk ödeme ne zaman yapılacak? SSK ve Bağkur emeklileri her ayın 17-28'i arasında maaşını çektiği için erken ödeme ayarlamasına gerek kalmadı. Ancak memur emeklileri her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Bu yıl da bu tarih bayrama denk geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemesinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını belirtti.

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