170 bin şehit yakınına ücretsiz ulaşım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz seyahat kartı hakkından yararlananların kapsamını genişleterek, şu anda 170 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı hak sahibi yaptık" dedi. Şehit yakınları ve gaziler için pek çok kazanım sağlamaya gayret ettiklerini belirten Selçuk, kamuda bir olan istihdam hakkının ikiye çıkarıldığını, şehidin eşi, çocuğu, kardeşi, anne ve babasının da bu hak kapsamına alındığını kaydetti. Selçuk, "Gazi ve gazi yakınlarına bir istihdam hakkı getirdik. İstihdamda da 45 yaş şartını kaldırdık. Atamaları da takvime bağlı olmaktan çıkartarak yıl içinde sürekli hale getirdik" diye konuştu.
- Ekonomi
- 30.05.2019
- Gazete
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