Her yıl trafik sigorta fiyatları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirleniyor. 2019 yılı trafik sigorta fiyatlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştılıyor. Peki, 2019 trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? Trafik sigortası fiyatlarındaki artış hızını frenlemek için devlet, 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre bir tavan fiyat belirlenmişti. Tavan uygulamasıyla sigorta yüzde 40'a varan oranlarda ucuzlamış ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmişti. Uygulama 15 milyon araç sahibini rahatlatmıştı. Yüzde 5'lik zammın ardından tavan fiyatlara her ay yüzde 1.5'luk fark eklenmeye devam etti ve ediyor. Şimdi trafikte hatalı sürüş yapan kurallara uymayan, çok sık ceza yiyen bir başka deyişle kötü sürücülere daha fazla fiyat verilmesinin yolu açıldı.