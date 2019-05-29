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  • 29.05.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 17:00

Zorunlu trafik sı taban lar kaç para? 2019 sorgulama nereden nasıl yapılır?

Trafik sı fiyatları 2019 ne kadar? Basamak ve illere göre 2019 trafik sigortası ları ne kadar? Trafik sigorta fiyatları Hazine ve tarafından yeniden belirlendi. 2019 yılında trafik sigortası primlerine enflasyona bağlı yapılmadı. Peki, 2019 trafik sigorta fiyatları ne kadar? nda Nisan 2017'den beri tavan fiyat uygulanıyor. Ancak tavan her ay belli bir oranda artıyor. Son yapılan düzenleme ile kötü sürücüler için bu tavanın üzerinde fiyat belirlenebilecek. ndaki artış hızını frenlemek için devlet, 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Peki zorunlu trafik sigortası ? 2019 Trafik sigortası fiyatları sorgulama nereden nasıl yapılır?

Her yıl trafik sigorta fiyatları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirleniyor. 2019 yılı trafik sigorta fiyatlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştılıyor. Peki, 2019 trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? Trafik sigortası fiyatlarındaki artış hızını frenlemek için devlet, 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre bir tavan fiyat belirlenmişti. Tavan uygulamasıyla sigorta yüzde 40'a varan oranlarda ucuzlamış ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmişti. Uygulama 15 milyon araç sahibini rahatlatmıştı. Yüzde 5'lik zammın ardından tavan fiyatlara her ay yüzde 1.5'luk fark eklenmeye devam etti ve ediyor. Şimdi trafikte hatalı sürüş yapan kurallara uymayan, çok sık ceza yiyen bir başka deyişle kötü sürücülere daha fazla fiyat verilmesinin yolu açıldı.

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