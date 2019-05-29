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  • 29.05.2019 17:15
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 17:18

Memur ve emekli 3600 mı kaç para? , , maaşı , açıklaması

Memur sendikaları 3600 düzenlemesinin tüm kamuda çalışan personeli kapsamasını istiyor. Yapılacak olan düzenleme ile birlikte , , ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38 TL olarak yansıyacak. Örnek olarak kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek. Peki memur ve emekli 3600 ek gösterge mı ile öğretmen, polis, hemşire maaşı , açıklaması yapıldı mı?

Milyonlarca memur ve emekli 3600 ek gösterge zammını merak ediyor ve sürekli olarak internette arama yapıyor. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

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