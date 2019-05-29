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  • 29.05.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 09:18

Emekliye erken maaş! ikramiye - Bağkur ikramiye mı açıklaması

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu nedenle sinin 31 Mayıs Cuma günü ödeneceğini duyurdu. Peki 2019 yılının emekliye ilk ödeme ne an yapılacak? İşte emekliye bayram ikramiyesi ödenecek günler. 12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak.

Emekliye erken maaş! 29 Mayıs Bayram ikramiye son dakika ödeme günü - SGK SSK Bağkur ikramiye zammı açıklaması. Emeklilere bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi yatacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemenin ilkini 31 Mayıs'ta, ikincisini ise Ağustos'ta alacak. Yeni emekliye de ikramiye yatacak. . Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak. Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. İşte 28 Mayıs Bayram ikramiyesi son dakika ödeme takvimi! SGK SSK Bağkur emekli maaşı ikramiye zam oranı ne oldu?

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