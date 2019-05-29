Bayramda çalışana çift yevmiye verilecek mi? Bayramda çalışana ne kadar yevmiye verilecek! İşte şartlar Bayrama sayılı günler kala milyonlarca kişi tatil planı yaparken her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çalışacak yüzbinlerce de kişi bulunuyor. Bayramda çalışacak olanlara ise çift yevmiye verilecek. Alınacak ücreti bir örnekle açıklayalım. Aylık net maaşı 3000 lira olan bir işçi bayramın ikinci ve üçüncü gününde çalışacak olsun. Tatil yapmayarak çalışan bu işçinin günlük ücreti (3000/30) 100 lira olacak. Böylece iki gün çalışan işçiye ek 200 lira daha ödenecek. İşçi 3000 lira yerine 3200 lira maaş alacak. Ücreti saatlik ödenenler de aynı şekilde 2 kat ücret alacak. Alınacak ücreti bir örnekle açıklayalım. Aylık net maaşı 3000 lira olan bir işçi bayramın ikinci ve üçüncü gününde çalışacak olsun. Tatil yapmayarak çalışan bu işçinin günlük ücreti (3000/30) 100 lira olacak