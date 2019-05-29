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  • 29.05.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 09:02

nasıl alınır? ! İşte şartlar

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da çalışmak zorunda kalacak 100 binlerce vatandaş bulunuyor. İşin devamlılığı için bu gerekiyor. Ancak , bayramda izin yapmayıp çalışanları ücret açısından gözetiyor. İşçilerin de en çok merak ettiği konu bu. Peki ne kadar ödenir? Ödenec, İş Kanunu’nun 47’nci maddesinde düzenlenmiş durumda. Yasaya göre; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayana o günün ücreti ödeniyor. Tatil yapmayarak çalışanlara ise çalışılan her gün için bir günlük ek ücret (yevmiye) ödenmek zorunda. Peki verilecek mi? ! İşte şartlar

Bayramda çalışana çift yevmiye verilecek mi? Bayramda çalışana ne kadar yevmiye verilecek! İşte şartlar Bayrama sayılı günler kala milyonlarca kişi tatil planı yaparken her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çalışacak yüzbinlerce de kişi bulunuyor. Bayramda çalışacak olanlara ise çift yevmiye verilecek. Alınacak ücreti bir örnekle açıklayalım. Aylık net maaşı 3000 lira olan bir işçi bayramın ikinci ve üçüncü gününde çalışacak olsun. Tatil yapmayarak çalışan bu işçinin günlük ücreti (3000/30) 100 lira olacak. Böylece iki gün çalışan işçiye ek 200 lira daha ödenecek. İşçi 3000 lira yerine 3200 lira maaş alacak. Ücreti saatlik ödenenler de aynı şekilde 2 kat ücret alacak. Alınacak ücreti bir örnekle açıklayalım. Aylık net maaşı 3000 lira olan bir işçi bayramın ikinci ve üçüncü gününde çalışacak olsun. Tatil yapmayarak çalışan bu işçinin günlük ücreti (3000/30) 100 lira olacak

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