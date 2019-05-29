Bayram kredisi veren bankalar kampanyalarını tek tek açıklamaya devam ederken ne yazık ki en düşük bayram kredisi faiz oranı yüzde 1.90 seviyesine sıçradı. Seçimden önce en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.53 olarak uygulanıyordu. Seçimden sonra yükselen faiz oranları ne yazık ki ihtiyaç kredisi çekmek isteyen kişilerin sırtına binen faiz yükünü arttırdı. Özellikle faizlerin artış trendine girdiği bu dönemde sunulan krediler cazip avantajlar sunuyor. Vadesi 60 aya çıkan kredilerin üst limiti 100 bin lirayı buluyor. Üstelik faizler yüzde 1.89'dan başlıyor... Peki 30 Mayıs en uygun Ramazan Bayramı kredisi veren bankalar hangileri? Güncel Bayram kredisi faiz oranları