Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı? 2019 yılı asgari ücret miktarı (net ve brüt) ne kadar? AGİ asgari ücretin içinde mi? Asgari ücret 2019 yılı Ocak ayı itibarıyla zamlandı. Temmuz ayında emekli ve memura yapılacak olan zam ile birlikte asgari ücrete zam yapılıp, yapılmayacağı merak ediliyor. 2019 yılında asgari ücret yüzde 26,05 zamlanmıştı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2019 asgari ücret ne kadar? İşte 2019 asgari ücret ve AGİ tablosu. Çalışan bireylere net maaşlarının üzerine ilave yapılarak ödenmekte olan Asgari Geçim İndirimi yani AGİ uygulaması ile maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha az ödeniyor. Asgari ücret üzerinden hesaplanan AGİ, bireyin bir yıllık alacağı ücretin yarısı baz alınarak oranlarında uygulanarak hesaplanıyor.