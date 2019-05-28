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Son dakika: 'dan motosikletlilere 1. ve 2. köprüde ücretsiz geçiş müjdesi

Son dakika... adayı , motosiklet sürücülerine 1. ve 2. köprü geçişlerinin ücretsiz olacağı müjdesini verdi. Yıldırım ayrıca doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını da kaydetti.

Yıldırım müjdeyi verdi: Köprü geçişleri ücretsiz olacak...
Son dakika haberi... adayı , katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında motosiklet sürücülerine köprü müjdesi verdi.

ÜCRETSİZ OLACAK
Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün motosikletlere ücretsiz olacağını açıkladı.

Yıldırım ayrıca, doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını da kaydetti.



3,50 LİRA ÖDENİYORDU
Motosiklet sürücüleri ​​güncel tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçişleri için 3,50 lira ücret ödüyordu.




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